Bolivia: ex ministro Esteri Diego Pary nuovo ambasciatore presso le Nazioni Unite

- L'ex ministro degli Esteri della Bolivia, Diego Pary, è il nuovo ambasciatore del paese andino presso le Nazioni Unite (Onu). Lo ha eletto il Senato a maggioranza semplice con i voti del Movimento politico al socialismo (Mas-Ipsp), secondo quanto segnala il quotidiano "El Deber". Si tratta della prima applicazione della contestata modifica al regolamento della Camera alta che ha eliminato l'obbligo della maggioranza di due terzi per alcune nomine di alto livello. "Abbiamo nominato il compagno Diego Pary come nostro rappresentante presso l'Onu, lo abbiamo fatto rispettando la normativa, la Costituzione e il regolamento interno della Camera dei senatori, ha annunciato in un punto stampa successivo alla votazione la senatrice Patricia Arce. Quest'ultima ha precisato quindi che la nomina è avvenuta "con voto di maggioranza semplice" e non con la maggioranza "qualificata" di due terzi richiesta dal regolamento precedente. Pary, considerato uno dei fedelissimi dell'ex presidente, è stato anche viceministro dell'Istruzione e rappresentante dell'Organizzazione degli Stati americani (Osa), durante l'amministrazione di Morales (2005-2019). (segue) (Brb)