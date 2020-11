Bolivia: ex ministro Esteri Diego Pary nuovo ambasciatore presso le Nazioni Unite (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader cocalero, per parte sua ha ripreso ufficialmente questo mercoledì la guida del Mas-Ipsp e invitato il presidente Luis Arce a una riunione "urgente" per varare la strategia elettorale delle prossime amministrative. "Prima di tutto voglio informare che per consenso è stato deciso che a partire da questo momento assumo la presidenza del Mas-Ipsp", ha detto Morales nella conferenza stampa tenuta al termine delle riunione dei dirigenti nazionali e dipartimentali del partito tenuta martedì nella città di Cochabamba. Il leader cocalero ha, quindi, annunciato la convocazione urgente di una nuova "riunione nazionale del partito" per il prossimo 21 novembre, sempre a Cochabamba, a cui è stato invitato, oltre al presidente Arce, anche il vice presidente David Choquehuanca. "Sarà una riunione importante per porre le basi per le prossime elezioni", ha aggiunto Morales, in riferimento alle amministrative già previste per marzo del 2021. Morales, tra i fondatori del Mas, aveva dovuto lasciare la presidenza del partito dopo la sua fuga all'estero nel novembre del 2019. (segue) (Brb)