Bolivia: ex ministro Esteri Diego Pary nuovo ambasciatore presso le Nazioni Unite (3)

- Se dovesse confermarsi la presenza di Arce, si tratterà del primo faccia a faccia tra lo storico leader del Mas e l'attuale presidente, una circostanza che non è apparsa casuale. Il neo presidente della Bolivia, infatti, non solo ha evitato fino a oggi con cura nei suoi discorsi ogni riferimento alla figura di Morales, ma non ha assistito neanche alla celebrazione del ritorno del leader cocalero tenuta l'11 novembre all'aeroporto di Chimore a un anno esatto dalla sua rocambolesca fuga prima in Messico e poi in Argentina. Una delle ragioni di questo atteggiamento distaccato era stata spiegata durante la campagna elettorale dallo stesso Arce, che aveva parlato delle necessità di un rinnovamento dei quadri del partito e del governo rispetto alla gestione di Morales, al centro di critiche per presunti episodi non solo di corruzione, ma anche di abuso di potere. Con l'assunzione della presidenza del Mas, il cocalero sembra adesso aver preso in mano le redini della base del partito e dei movimenti sociali che lo compongono. Mentre Arce è alle prese con la gestione di governo e le urgenze che questa impone, Morales si è già messo in questo modo in condizione di dettare l'agenda politica. (segue) (Brb)