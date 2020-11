Sardegna: respinta mozione sfiducia a Solinas (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eppure, secondo Solinas, la chiusura dei porti o, in alternativa, i test d'ingresso ai turisti avrebbero contribuito a confermare per la Sardegna lo status di isola Covid-free. "Il virus cammina sulle gambe degli uomini, se in Sardegna il virus non c'era come è arrivato? - ha commentato il presidente della Regione - Non sono io a non aver voluto i controlli. Dallo scoppio dell'emergenza abbiamo cercato di lavorare per costruire un sistema ordinato, di dare risposte. Se oggi ci sono circa 500 ricoveri nei reparti Covid e 67 in terapia intensiva significa che i posti ci sono, che c'è stata una programmazione. Certo se l'epidemia continuerà ad andare avanti occorrerà fare altri sacrifici, decidere le priorità, stabilire a chi dare precedenza. State creando un clima che vi chiedo di rivedere e rivalutare finché siamo in tempo. Avvelenare il dibattito politico in questo modo non fa bene". Il presidente ha quindi svelato di aver ricevuto pesanti minacce e per questo di essere sotto scorta: "Vi sembra una cosa civile che qualcuno dia l'indirizzo di casa mia in una trasmissione televisiva? Anche in questo ho ricevuto la solidarietà di alcuni e un assordante silenzio da parte di altri. Questo clima di odio non aiuta nessuno, ma credo che chi alimenta questo clima debba essere considerato il mandante morale delle conseguenze a cui potrà portare. Stiamo impegnando il tempo su una discussione surreale mentre ci sono questioni che hanno bisogno di tutta la collaborazione della parte politica. Ho cercato di coinvolgere tutti i gruppi in alcune questioni e anche in quell'occasione non si è approdati a decisioni condivise". (segue) (Rsc)