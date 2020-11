Egitto: Fondo monetario, economia ha registrato prestazioni migliori del previsto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'impegno delle autorità e la forte performance hanno contribuito a raggiungere tutti gli obiettivi del programma per la fine di settembre 2020. L'accumulo di riserve internazionali nette e il saldo primario hanno superato gli obiettivi del programma”, evidenzia l’Fmi. Inoltre, la contenuta inflazione a settembre (3,7 per cento), riflette principalmente i prezzi più bassi dei prodotti alimentari, e ha innescato la clausola di consultazione sulla politica monetaria. Inoltre, la legge doganale per snellire le procedure doganali è stata approvata prima del previsto. "La politica monetaria della Banca centrale d'Egitto rimane adeguatamente accomodante. A questo proposito, accogliamo con favore i recenti tagli dei tassi di interesse della Bce per sostenere ulteriormente la ripresa economica in un contesto di inflazione contenuta. Il tasso di cambio si è moderatamente apprezzato sulla scia dell'aumento degli afflussi di capitali. La continua flessibilità del tasso di cambio aiuterà ad assorbire gli shock esterni. Il sistema bancario egiziano rimane liquido, redditizio e ben capitalizzato”, spiega l’Fmi. (segue) (Cae)