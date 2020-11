Egitto: Fondo monetario, economia ha registrato prestazioni migliori del previsto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, fa sapere l’Fmi "la politica fiscale dell'Egitto nell'anno fiscale 2020/21 rimane adeguatamente focalizzata sul sostegno alle priorità immediate in materia di salute, sulla protezione dei più vulnerabili e sul sostegno ai settori colpiti dalla pandemia, e rimane sulla buona strada per raggiungere un avanzo primario dello 0,5 per cento del Pil”. L'impegno del governo a tornare a un avanzo primario del 2 per cento del Pil man a mano che la ripresa economica si radicherà sarà essenziale per ridurre il debito pubblico e sostenere la sostenibilità fiscale. (Cae)