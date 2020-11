Usa: Facebook dice che l'IA sta aiutando a rimuovere il discorso d'odio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facebook ha detto che gli strumenti di intelligenza artificiale (IA) hanno aiutato l'azienda nella rimozione dei discorsi d'odio sulla piattaforma. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Facebook ha pubblicato un rapporto a tal proposito oggi, a seguito di una crescente pressione politica e culturale sul gigante tecnologico affinché affronti l'hate speech. "I progressi nelle tecnologie di IA ci hanno permesso di rimuovere più discorsi d'odio da Facebook nel corso del tempo, e di trovarne altri prima che gli utenti ce li segnalino", afferma il rapporto. L'azienda ha detto di aver rilevato "in modo proattivo" circa il 95 per cento dei contenuti d'odio che ha rimosso negli ultimi tre mesi. Si tratta di un aumento significativo rispetto a circa il 24 per cento dei discorsi sull'odio che Facebook ha rimosso in modo proattivo alla fine del 2017. (Nys)