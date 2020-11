Bolivia: fuga ex ministri Murillo e Lopez, arrestato per complicità ex direttore Autorità di frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex direttore dell'Autorità di frontiera della Bolivia (Migraciones), Marcel Rivas, è stato arrestato oggi con l'accusa di favoreggiamento nella fuga dal paese degli ex ministri dell'Interno e della Difesa, rispettivamente Arturo Murillo e Fernando Lopez, contro i quali era stato emesso un mandato d'arresto con divieto di espatrio per presunte irregolarità nell'appalto per l'acquisto di equipaggiamento antisommossa per le forze dell'ordine. In una conferenza stampa tenuta oggi il pubblico ministero che porta avanti l'inchiesta, Sergio Bustillos, ha affermato che l'ex funzionario del governo di Jeanine Anez è sospettato di aver favorito la fuga di Murillo e Lopez, pur essendo al corrente del divieto di fuoriuscita emesso dalla magistratura. "Tenendo conto che alle autorità di frontiera non risulta l'uscita (dal paese) dei due, presumiamo che vi sia stata una collaborazione", ha affermato Bustillos. Il pm accusa, inoltre, Rivas di aver falsificato il documento che attesta le sue dimissioni con l'apposizione di data e ora precedenti all'emissione del divieto di fuoriuscita dei due ex ministri. (segue) (Brb)