Bolivia: fuga ex ministri Murillo e Lopez, arrestato per complicità ex direttore Autorità di frontiera (4)

- La pubblica accusa, guidata dal pm Fernando Atanacio, sostiene che esistono "elementi sufficienti" per affermare che i due siano "autori o abbiano partecipato a un reato". Lo stesso Atanacio aveva annunciato il 6 novembre scorso che era stata emessa una notifica alle autorità di frontiera affinché i due ministri non uscissero dal territorio nazionale e oggi sospetta che gli accusati abbiano goduto di complicità nella fuga. "Tenendo conto che alle autorità di frontiera non risulta l'uscita dei due, presumiamo che vi sia stata una collaborazione", ha affermato Atanacio. Lopez e Murillo si erano dimessi tra il 2 e il 6 novembre, prima che l'intero gabinetto dell'ex presidente Anez rassegnasse in blocco le dimissioni, in vista dell'insediamento del nuovo presidente eletto Luis Arce. (Brb)