Milano: Consiglio comunale approva piano aria, divieto di fumo anticipato ma con deroghe (2)

"Abbiamo anticipato al 1 ottobre 2022 il blocco delle caldaie a gasolio (oggi ancora 1.400, e inquinano dieci volte di più del metano) e nello stesso tempo posticipato le scadenze relative alle attività produttive e commerciale che in questo momento sono in difficoltà per il Covid", spiega Granelli. Entro trenta giorni dall'approvazione, il regolamento introduce poi il divieto di installare nuovi impianti a gasolio e biomassa per il riscaldamento degli edifici. Viene regolamentato anche l'utilizzo di legna per alimentare i forni delle pizzerie, che a partire dal 1° ottobre 2023 dovrà essere di "classe A1". Per quanto riguarda gli esercizi commerciali, dal 1° gennaio 2022 dovranno tenere le porte chiuse o in alternativa fare uso delle cosiddette "lame d'aria" non riscaldate elettricamente, con larghezza superiore a quella della porta. Il termine per l'adeguamento delle lame d'aria esistenti è fissato al 1° giugno 2022. Fra le principali novità introdotte dal regolamento, anche l'obbligo per tutti i punti di vendita di carburante di dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica. I distributori esistenti devono presentare il progetto entro il 1° gennaio 2022 e l'installazione delle colonnine deve avvenire entro 12 mesi successivi alla presentazione dello stesso.