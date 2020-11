Ue: Michel, procede lavoro per trovare soluzione accettabile per tutti su bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va avanti il lavoro per trovare una soluzione accettabile da tutti gli Stati membri sul Quadro finanziario pluriennale dell'Unione europea e il Next Generation Eu. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo la riunione informale dei 27 capi di Stato e di governo in videoconferenza. Prima di parlare di Covid, in Consiglio si è parlato del Qfp. "A luglio avevamo raccolto un accordo all'unanimità e dobbiamo restare uniti perché pacchetto è essenziale" e va attuato "il più rapidamente possibile". La cancelliera tedesca Angela Merkel ha aggiornato i leader sulla situazione. "Sulla condizionalità legata allo stato di diritto un'ampia maggioranza di Paesi membri è d'accordo", ha detto. "Continuiamo le discussioni per arrivare a una soluzione accettabile per tutti", ha spiegato. (Beb)