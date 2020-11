Covid: Michel, entriamo nel nuovo anno in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bisogna trarre insegnamento dalla lezione passata e fare in modo che la rimozione delle restrizioni sia graduale, così da entrare nel nuovo anno in sicurezza. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo la riunione informale dei 27 capi di Stato e di governo in videoconferenza. Nella riunione i leader hanno discusso dei test rapidi e di "come sviluppare un approccio comune". Michel ha spiegato che i test rapidi sono "complementari" ai test Pcr. "Dobbiamo lavorare verso un riconoscimento reciproco dei test e dei risultati. Questo vale per i Pcr e per i test rapidi", ha detto. Sui vaccini, "i risultati delle ultime sperimentazioni sono molto incoraggianti". I vaccini sono "a portata di mano" e i Paesi e l'Ue devono "essere pronti", quindi. "Dobbiamo accelerare o avviare l'elaborazione i piani di vaccinazione perché siano questi a disposizione della popolazione una volta autorizzati", ha spiegato. (segue) (Beb)