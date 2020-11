Covid: von der Leyen, uscire da seconda ondata è difficile, fretta ha conseguenze negative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui vaccini, von der Leyen ha sottolineato l'importanza di avere "un ampio portafoglio" di potenziali vaccini, basati su diverse tecnologie, e ha specificato che "saranno valutati molto attentamente dall'Ema prima di essere autorizzati". Per questo, è "importante per noi essere a stretto contatto con altre autorità". Infine, "dall'esperienza di questa estate abbiamo capito che uscire dalla una ondata è difficile. Se si è troppo frettolosi c'è un impatto molto negativo sulla situa epidemiologica. Dobbiamo gestire le cose adeguatamente", ha detto la presidente . Quindi la Commissione farà una proposta per un approccio graduale e coordinato per l'allentamento delle misure, "per evitare il rischio che ci sia un'ulteriore ondata". (Beb)