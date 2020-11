Arcuri: "Entro il primo semestre 2021 parte importante della popolazione sarà vaccinata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla base delle previsioni non ancora validate dagli enti autorizzativi una parte importante della popolazione potrà essere vaccinata entro il primo semestre del prossimo anno o entro il terzo trimestre 2021. Lo ha detto il commissario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza settimanale sull’andamento dell’epidemia nel nostro Paese chiarendo che “il primo vaccino a disposizione sarà quello di Pfizer di cui arriveranno nella seconda parte di gennaio 3,4 milioni di dosi e che saranno utili a vaccinare 1,7 milioni di italiani”. Questi verranno vaccinati “nell’ultima parte di gennaio”, ha annunciato ricordando che altri vaccini “non arriveranno in un tempo ravvicinato”. La quantità di vaccini che “arriveranno sarà crescente nel tempo e penso che entro qualche mese da gennaio potremo arrivare alla somministrazione su larga scala” ha poi chiarito.Per decidere quali persone vaccinare prima “abbiamo fornito come criteri per una definizione dei criteri l’esposizione al contagio ed il livello di fragilità" ha chiarito precisando poi che "la Pfizer ci porterà i vaccini direttamente nei luoghi di destinazione". Arrivati in questi luoghi "verrà definita la modalità ottimale per distribuirlo”. Per quel che riguarda gli altri vaccini “aspettiamo con ansia che le aziende possano concludere la l’iter della fase organizzativa per essere compresi nel piano di distribuzione".I numeri dell’epidemia "sono in progressiva crescita ma dobbiamo fare uno sforzo e spiegare perché questi numeri ci dicono che la forza del virus è ancora rilevante ma si sta riducendo" ha detto Arcuri spiegando che nelle ultime quattro settimane “la crescita si è affievolita e rispetto ad una settimana fa si è anche ridotta. La crescita è ancora impetuosa ma il suo ritmo sta decelerando e speriamo di poter dire nei prossimi giorni che si sta riducendo" ha spiegato aggiungendo che il rapporto fra i positivi ed i tamponi effettuati “comincia a decrescere” visto che oggi “è del 14,6 per cento continuiamo a fare il numero massimo di tamponi che riusciamo". In merito alla disponibilità di posti in terapia intensiva, Arcuri ha detto attualmente sono “10.025 posti letto, fra attivati ed attivabili. Questi sono numeri validati del ministero della Salute". Il commissario ha però annunciato la volontà di "un ulteriore distribuzione per arrivare a superare gli 11 mila posti letto".(Rin)