Venezuela: Assemblea nazionale semplifica quesiti consultazione popolare

- L’Assemblea nazionale del Venezuela, controllata dall’opposizione, ha aumentato da due a tre e semplificato i quesiti contenuti nel referendum convocato in contrapposizione alle elezioni parlamentai in programma il 6 dicembre. Il referendum è previsto in forma virtuale dal 5 all’11 dicembre e in forma presenziale il 12 dicembre. In particolare, i tre quesiti recitano rispettivamente: “chiede la fine dell'usurpazione della presidenza da parte di Nicolas Maduro ed elezioni presidenziali e parlamentari libere, eque e verificabili?”; “rifiuta l'appuntamento del 6 dicembre organizzato dal regime di Nicolas Maduro e chiede alla comunità internazionale di ignorarlo?”; “esige che vengano avviate le procedute necessarie dinanzi alla comunità internazionale per attivare la cooperazione e l’assistenza che permettano di salvare la nostra democrazia, fare fronte alla crisi umanitaria e proteggere il popolo dai crimini di lesa umanità?”. La consultazione popolare è promossa dal presidente dell'Assemblea generale (An) del Venezuela, il leader oppositore Juan Guaidò. (segue) (Brb)