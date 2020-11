© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani a Milano e in Lombardia.COMUNECommissione consiliare congiunta Sport e Periferie sul progetto di riqualificazione del lido di Milano in partenariato pubblico-privato. Partecipano, tra gli altri, l’assessora allo Sport e Turismo Roberta Guaineri; il direttore generale di Milanosport Lorenzo Lamperti e il presidente del Municipio 8 Simone Zambelli.Diretta YouTube (dalle 13 alle 14.30)Commissione consiliare congiunta Cultura e Partecipate. All’ordine del giorno l’audizione del presidente della Lombardia Film Commission. Partecipano, tra gli altri, gli assessori alla Cultura del Comune di Milano, Filippo Del Corno, e della Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli e il presidente della Fondazione Lombardia Film Commission Alberto Dell'Acqua.Diretta YouTube (dalle 14.30 alle 16)Commissione consiliare Educazione. All’ordine del giorno: aggiornamenti sui servizi educativi all'infanzia 0-6. Partecipano l’assessora all'Educazione e Istruzione Laura Galimberti e il presidente di Milano Ristorazione Bernardo Notarangelo.Diretta YouTube (dalle 16 alle 17.30)REGIONEPrimo panel della seconda giornata del forum generale per lo sviluppo sostenibile dedicato a “La sostenibilità in Lombardia”, In apertura il vicepresidente della Regione Lombardia Fabrizio Sala. Intervengono Claudia Brunori, responsabile della divisione uso efficiente delle risorse e chiusura dei cicli del dipartimento Sostenibilità dei Sistemi produttivi e territoriali di Enea; Francesco Misuraca, direttore tecnico-operativo ambiente di Eni Rewind Spa.; Luca Guffanti, presidente di Ance Lombardia; Attilio Giuseppe Dadda, presidente di Legacoop Lombardia; Diego Bosco, presidente di Lombardy Green Chemistry Association - Lgca; Luca Donelli, presidente di Lombardy Energy Cleantech cluster-LE2C; Pierluigi Stefanini, presidente Gruppo Unipol; Maria Luigia Partipilo, responsabile Affari istituzionali Area Nord di Enel; Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo; Marino Vago, presidente di Sistema Moda Italia.Streaming su www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/it/forum-sviluppo-sostenibile/forum (dalle 9.30 alle 11)Nella seconda giornata del forum generale per lo sviluppo sostenibile “Dialoghi sulla sostenibilità” con Stefano Bolognini, assessore alle Politiche sociali, abitative e disabilità della Regione Lombardia; Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo; Michele Vietti, presidente di Finlombarda Spa; Elena Flor, responsabile corporate social responsibility di Intesa Sanpaolo; Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi; Paolo Voltini, presidente di Coldiretti Lombardia; Alessandro Mattinzoli, assessore allo Sviluppo Economico; Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia; Pietro Foroni, assessore al Territorio e Protezione civile, e Silvia Maria Rovere, presidente di Confindustria Assoimmobiliare.Streaming su www.svilupposostenibile.regione.lombardia.it/it/forum-sviluppo-sostenibile/forum (dalle 11.10 alle 12.50) (segue) (Rem)