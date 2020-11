Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIEWebinar organizzato dal Consiglio Notarile di Milano in occasione dei vent'anni della commissione Massime in materia societaria con i saluti introduttivi del sindaco Giuseppe Sala.Piattaforma Zoom (ore 9.30)Forum annuale di Engie Italia a tema “Gli Italiani e la green recovery”. Intervengono Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research; Barbara Gallavotti, biologa, divulgatrice scientifica e autrice televisiva; Stefano Mancuso, botanico accademico e saggista; Enrico Giovannini, co-fondatore e portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS); Roberto Rossi, direttore PA e BtoT di Engie” e Fabrizio Sala, vicepresidente Regione LombardiaStreaming con registrazione al link https://www.engieforum2020.it/ (dalle 10 alle 12)Conferenza stampa digitale di presentazione delle nuove tecnologie donate da Fondazione Amplifon per il nuovo reparto di otorinolaringoiatria dell’ospedale Buzzi. Intervengono il direttore generale dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco Alessandro Visconti; il presidente della Fondazione per l’ospedale dei bambini Buzzi Stefano Simontacchi; il presidente di Fondazione Amplifon Susan Carol Holland e il responsabile del reparto di otorinolaringoiatria Franco Pignatelli.Diretta streaming (ore 10.30)Webinar organizzato da Motore Sanità a tema “Terapia e presa in carico domiciliare del paziente affetto da Covid-19”. Intervengono, tra gli altri, l’assessore al Welfare di Regione Lombardia Giulio Gallera; Matteo Bassetti, direttore Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova; Giuliano Rizzardini, direttore Malattie infettive 1 dell’ospedale Luigi Sacco di Milano; Pierluigi Viale, direttore Malattie infettive del Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna; Antonio Cascio, direttore Malattie infettive Policlinico P. Giaccone di Palermo; Alessandro Perrella, Infettivologo Aorn del Cardarelli di Napoli e Carlo Picco, commissario Asl città di Torino.Piattaforma Zoom (dalle 11 alle 13.30)Presidio di Usb Lombardia, per richiamare Consiglio e giunta regionali alle loro responsabilità rispetto alla situazione sanitaria in Lombardia, con la presentazione di proposte su sanità, scuola e trasporti.Piazza Duca d’Aosta, davanti al grattacielo Pirelli (ore 11.00)(Rem)