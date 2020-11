Covid: Fontana, governo vorrebbe mantenere parametri fino al 3 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia in una nota precisa che in merito alle dichiarazioni rilasciate stasera dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, su quanto comunicato dal ministro Boccia, il governatore, indicando la data del 3 dicembre, si riferiva "non alle misure restrittive, ma ai parametri per la definizione delle fasce". "È stato detto anche da parte del ministro Boccia che il governo vorrebbe mantenere i parametri e la situazione odierna fino al 3 dicembre”, ha detto Fontana in conferenza stampa. “Queste sono valutazioni che faremo nei prossimi giorni anche sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica", ha aggiunto il presidente della Lombardia, riferendo che "il governo ha dato la massima disponibilità ad affrontare ogni tipo di discussione".(Rem)