Nagorno-Karabakh: Eliseo, videconferenza di Macron con Aliyev e Pashinyan

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, ha avuto un colloquio in videoconferenza con l'omologo azerbaigiano, Ilham Aliyev, seguito da un secondo colloquio con il primo ministro armeno, Nikol Pashinyan. Lo ha reso noto l'Eliseo con una nota. Macron durante le discussioni ha citato "le priorità della Francia in seguito al cessate il fuoco del 9 novembre", si legge nel comunicato. "La fine dei combattimenti deve ormai permettere di riprendere le negoziazioni in buona fede, al fine di proteggere la popolazione del Nagorno-Karabakh e assicurare in buone condizioni di sicurezza il ritorno di decine di migliaia di persone che sono scappate dalle loro abitazioni in queste ultime settimane", spiega la presidenza di Parigi. Il presidente francese "ha annunciato lo sforzo dell'aiuto umanitario portato avanti dalla Francia e la sua volontà" sul fatto che "misure forti siano prese per proteggere il patrimonio religioso e culturale di questa regione", afferma la nota. (Frp)