Libia: rappresentante speciale Onu, compiuti progressi sostanziali su ricerca pace e stabilità

- Sono stati compiuti “progressi sostanziali nella ricerca della pace e della stabilità in Libia”. Lo ha dichiarato la rappresentante speciale delle Nazioni Unite ad interim per la Libia e capo della Missione Onu (Unsmil), Stephanie Williams nella sua informativa al Consiglio di sicurezza. “Dopo molti anni di oppressione, divisione, caos, miseria e conflitto, i libici si stanno unendo, per il bene della Libia, per il bene dei loro figli e nipoti, per tracciare una visione libica per la via da seguire che ha l'opportunità di preservare l'unità del Paese e riaffermare la propria sovranità”, ha dichiarato la Williams. Nel suo intervento la Williams ha ricordato come gli sforzi dell’Usmil siano sfociati nella firma di un accordo di cessate il fuoco permanente a livello nazionale a Ginevra il 23 ottobre. Questo storico accordo prevede il ritiro di tutte le unità militari e dei gruppi armati dal fronte; la partenza di tutti i mercenari e combattenti stranieri dall'intero territorio libico entro un periodo di 90 giorni. “In un'ulteriore dimostrazione di determinazione da parte libica, nella città meridionale libica di Ghadames, dal 2 al 4 novembre, mi sono unita a entrambe le delegazioni mentre sviluppavano i termini di un meccanismo di monitoraggio del cessate il fuoco guidato dalla Libia e sostenuto dalle Nazioni Unite da stabilire inizialmente in un'area che va da Sawknah ad Abu Grein e Bin Jawad, nella Libia centrale”. Infine a Sirte, dal 10 al 13 novembre, la Commissione ha stabilito la propria sede presso il Centro conferenze di Ouagadougou. “I partecipanti hanno identificato la riapertura della strada costiera tra Misurata e Sirte, supportata dal dispiegamento di una forza di sicurezza congiunta nonché dal ritiro di forze straniere e mercenari dall'area”, ha ricordato Williams. (segue) (Res)