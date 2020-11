Libia: rappresentante speciale Onu, compiuti progressi sostanziali su ricerca pace e stabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La rappresentante speciale Onu ha inoltre ricordato che sono stati compiuti progressi tangibili nell'ambito del pacchetto di misure di rafforzamento della fiducia concordato a Ginevra: sono ripresi i voli tra Bengasi e Tripoli, ma anche verso Sebha, Ghat e Ubari e in futuro anche i collegamenti verso Ghadames. Inoltre, prosegue lo scambio di detenuti, facilitato dai consigli degli anziani e con il supporto della Commissione militare mista. “Il forte calo del numero di vittime civili rispetto al secondo trimestre del 2020 è un altro esempio promemoria che quando le armi tacciono, i civili sono protetti”, ha dichiarato la diplomatica. Nel suo intervento Williams ha ricordato che a seguito degli accordi per rimuovere le forze straniere dalle installazioni petrolifere, la National Oil Corporation ha progressivamente revocato la forza maggiore sulle installazioni petrolifere, ponendo fine al blocco petrolifero imposto al paese per oltre nove mesi. “La produzione di petrolio è ora tornata ai livelli precedenti al blocco a 1,2 milioni di barili al giorno. (segue) (Res)