Libia: rappresentante speciale Onu, compiuti progressi sostanziali su ricerca pace e stabilità (3)

- I progressi verso un accordo economico trasparente sulla gestione dei proventi del petrolio contribuirebbero a sostenere questo sviluppo molto positivo. La ripresa della produzione di petrolio, oltre al cessate il fuoco, ha creato le condizioni per affrontare i problemi di sicurezza. Il 16 novembre, ho partecipato a una riunione con il presidente della National Oil Corporation e i comandanti orientali e occidentali della Guardia delle strutture petrolifere a Brega per discutere l'unificazione e la ristrutturazione delle forze di sicurezza”, ha sottolineato. In un altro segno positivo, il 13 ottobre, il Consiglio di fondazione della Libyan Investment Authority ha annunciato che avrebbe condotto il suo primo audit completo da quando è stato creato nel 2008, ha osservato Williams, che ricordato il ruolo di Unsmil nel facilitare la revisione dell’audit finanziario dei due rami di Banca centrale della Libia, che aumenteranno significativamente la trasparenza nel modo in cui vengono gestiti i fondi pubblici. (segue) (Res)