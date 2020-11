Libia: rappresentante speciale Onu, compiuti progressi sostanziali su ricerca pace e stabilità (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Facendo riferimento alla riunione del Foro di dialogo politico libico che ha preso il via il 9 novembre a Tunisi, Williams ha sottolineato che le discussioni si sono svolte in un clima costruttivo e collegiale, con i partecipanti che hanno mostrato buona volontà e perseveranza nel raggiungere una soluzione alla crisi. Sull’onda di questo slancio di dialogo, il 15 novembre è stata adottata una road map politica per le elezioni presidenziali e parlamentari che si terranno il 24 dicembre 2021, che segna il 70mo anniversario dell'indipendenza della Libia. Il documento concordato, intitolato "La fase preparatoria per una soluzione globale", integra l'Accordo politico libico e stabilisce i principi e gli obiettivi generali che guidano il periodo di transizione in istituzioni ricostituite e unificate, nonché i principali tempi per l'approvazione di una nuova autorità esecutiva da parte del Camera dei rappresentanti e pietre miliari per gli accordi costituzionali e le elezioni. I partecipanti al Foro di dialogo, ha proseguito la Williams, hanno inoltre concordato consensualmente le nuove prerogative e criteri di ammissibilità per le posizioni esecutive: riforma dei poteri e delle competenze del Consiglio di presidenza e l’istituzione di un primo ministro separato. Un governo di unità nazionale sarà guidato da un primo ministro e due vice, il cui mandato principale sarà quello di guidare il periodo di transizione verso le elezioni, riunificare le istituzioni statali e fornire sicurezza e servizi di base alla popolazione fino allo svolgimento delle elezioni. “La prossima settimana, convocherò di nuovo il Foro di dialogo politico virtualmente per continuare i colloqui sulle modalità di selezione delle posizioni esecutive”, ha aggiunto. (segue) (Res)