Libia: rappresentante speciale Onu, compiuti progressi sostanziali su ricerca pace e stabilità (5)

- Secondo Williams l'organizzazione delle elezioni presidenziali e parlamentari è una richiesta dei libici che “deve essere il nostro obiettivo comune”. La diplomatica Onu ha sottolineato nel suo intervento che il presidente dell'Alta commissione elettorale nazionale (Hnec), Emad Sayeh, ha confermato che questa istituzione sovrana ha la capacità tecnica per attuare le elezioni all'interno di un ambiente politico e di sicurezza favorevole, un quadro legislativo fattibile e un bilancio tempestivo e sufficiente. “Sono incoraggiata dall'annuncio del primo ministro Fayez al Sarraj del 16 novembre che il governo stanzierà fondi e risorse per l'Hnec”, ha sottolineato la rappresentante speciale Onu. Nel suo intervento, Williams ha sottolineato che nonostante gli sforzi, la situazione resta comunque delicata e instabile. “Mentre la Commissione militare mista cerca di rendere operativo l'accordo di cessate il fuoco, le due parti non hanno ancora iniziato a ritirare le loro forze. Le forze del Governo di accordo nazionale rimangono di stanza ad Abu Grein e al-Washkah, con attività di pattugliamento in corso. I voli cargo militari sono stati monitorati negli aeroporti di al-Watiya e Misurata. Le forze armate arabe libiche e gli ausiliari hanno continuato a creare fortificazioni e avamposti militari dotati di sistemi di difesa aerea tra Sirte e al Jufra, e nell'area settentrionale della base aerea di al Jufra. L'intensa attività degli aerei cargo è stata monitorata tra l'aeroporto di Benina, al Jufra e la base aerea di al Gardabiya”, ha ammesso la Williams. Infine, sul fronte economico, la negoziazione di un accordo economico durevole per la distribuzione trasparente dei proventi petroliferi rimane “dipendente dai progressi compiuti sul piano politico”. In questo contesto in base alle disposizioni per la ripresa della produzione di petrolio, la National Oil Corporation tiene in riserva le entrate petrolifere fino a quando non verrà trovato un accordo. (segue) (Res)