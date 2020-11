Libia: rappresentante speciale Onu, compiuti progressi sostanziali su ricerca pace e stabilità (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Williams ha sottolineato inoltre che l'uccisione della dell’attivista Hanan al Barassi, impegnata nella lotta alla corruzione e all’abuso di potere e delle violazioni dei diritti umani, “dovrebbe portare tutti i libici a mettere da parte le loro differenze e trovare rapidamente una soluzione inclusiva alla crisi protratta per ripristinare giustizia e responsabilità e porre fine al clima di impunità prevalente”. “La sua brutale uccisione a Bengasi illustra le minacce affrontate ei rischi personali che le donne libiche corrono per aver parlato”, ha osservato la Williams. L’inviato speciale Onu ha inoltre ricordato che la permanenza nel breve periodo dei bisogni umanitari, aggravati dal crescente impatto della pandemia di Covid-19. Si stima che per l'inizio del 2021 1,3 milioni di persone avranno bisogno di una qualche forma di assistenza umanitaria, con un aumento del 40 per cento rispetto allo scorso anno. A seguito della sospensione delle ostilità, il numero di sfollati in Libia è passato da 426.000 persone a giugno a 392.000 persone, ma il loro ritorno alle proprie case è stato lento a causa della mancanza di servizi di base. I rischi rappresentati dalle trappole esplosive, inclusi ordigni improvvisati, mine e residui bellici esplosivi continueranno, secondo la Williams, a impedire ritorni sicuri e dignitosi fino a quando tutte le aree contaminate non saranno bonificate. Per quanto riguarda i migranti, quest'anno, più di 11.000 persone che hanno cercato di raggiungere l'Europa sono stati intercettati in mare e rimpatriati in Libia. I numeri superano già di gran lunga il totale per il 2019. Un altro problema indicato da Williams è la pandemia di Covid-19 con il numero di casi e decessi che continua ad aumentare di mese in mese. Al 15 novembre, c'erano 74.324 casi confermati e 1.025 decessi. Le prime due settimane di novembre hanno visto un aumento del 22 per cento nel numero di casi, con le più grandi città della Libia - Tripoli, Misurata e Bengasi - che hanno assistito i maggiori aumenti. (Res)