Latina: Sindaco presenta in Prefettura progetto per portare servizi nei quartieri difficili

- Si è riunito questa mattina in Prefettura a Latina il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto, Maurizio Falco, alla presenza dei vertici provinciali delle forze dell’ordine, del presidente della provincia, del sindaco di Latina e dei sindaci dei 7 Comuni pontini più popolosi. Gli argomenti all’ordine del giorno erano l’andamento della criminalità nella provincia, con particolare riferimento alla criminalità diffusa e predatoria, e la verifica dell’attuazione delle misure anti-Covid in relazione all’ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 13 novembre scorso. "Dall’incontro è emerso come i dati relativi ai reati predatori siano notevolmente calati negli ultimi 12 mesi, probabilmente anche a causa delle restrizioni messe in atto da marzo in poi per fronteggiare la pandemia". Lo si legge in una nota del comune di Latina. Il sindaco di Latina Damiano Coletta e l’assessora alle Politiche di Welfare e Pari opportunità Patrizia Ciccarelli, presenti all'incontro, dopo aver ringraziato le Forze dell’Ordine per la fondamentale attività di controllo che quotidianamente svolgono, "hanno evidenziato - si legge nella nota- lo sforzo che l’Amministrazione di Latina sta compiendo, sul fronte sicurezza e anche dal punto di vista sociale. Nel corso della riunione è stato presentato il progetto 'Lgnet emergency assistance (Lgnetea) – Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l’inclusione d’emergenza in aree urbane svantaggiate', finanziato dalla Ue tramite il Fami (Fondo asilo migrazione e integrazione). Lgnet emergency assistance è un percorso integrato sul territorio che consentirà di qualificare e rendere più efficace la presenza dei servizi nei quartieri Villaggio Trieste, Nicolosi e Viale Nervi con una unità mobile multidisciplinare e azioni integrate tra amministrazione, servizi sanitari e forze dell’ordine. L’obiettivo è riqualificare e fornire risposte a zone della città che presentano criticità ma che sono comunque ricche di risorse. Il progetto presentato dal sindaco Coletta e dall’assessora Ciccarelli - conclude la nota- è stato molto apprezzato dal comitato e la sua completa definizione sarà oggetto di discussione anche nel corso delle prossime riunioni".(Com)