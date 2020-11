Viterbo: proroga del pagamento della tassa rifiuti a Civita Castellana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Considerando che la spedizione degli avvisi di pagamento Tari 2020 è avvenuta il 4 novembre "e che ad oggi molti degli stessi non sono stati ancora recapitati ai contribuenti da parte del servizio postale, si è ritenuto opportuno disporre una proroga del pagamento della prima rata/unica". Lo si legge in una nota del comune di Civita Castellana. "Con deliberazione della giunta comunale numero 98 del 19 novembre 2020 la giunta comunale ha deliberato di consentire il pagamento della prima rata/unica avente scadenza 20 novembre 2020 fino al 4 dicembre 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi". (Com)