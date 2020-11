Libano: militari italiani Unifil ristrutturano poliambulatorio medico nel sud del paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo poliambulatorio medico è stato inaugurato a Qallawiyah, nel sud del Libano, dai militari del contingente italiano di Unifil, la Forza di interposizione delle Nazioni Unite schierata al confine con lo stato di Israele. Lo riferisce oggi un comunicato stampa del contingente italiano dislocato a Shama. La struttura è stata interessata da un importante intervento di ristrutturazione che ha riguardato il rifacimento della copertura, del prospetto principale, dell'impianto elettrico e idrico-fognario. I lavori, eseguiti nel rispetto delle normative vigenti in Libano in materia di tutela, sicurezza e salute dei lavoratori, hanno interessato una superficie di circa 160 metri quadrati in cui è stata completata la riorganizzazione funzionale degli spazi interni mediante la realizzazione di un ampio ingresso principale che funge anche da sala d'attesa, di un'ala destinata ad ospitare i pazienti e di locali ad uso del personale medico e infermieristico. Il presidio ospedaliero è dotato di tutti i servizi sanitari primari e garantirà un'adeguata assistenza medica ai 2.000 residenti del villaggio e a più di 3.500 abitanti dei paesi limitrofi. (segue) (Com)