Libano: militari italiani Unifil ristrutturano poliambulatorio medico nel sud del paese (2)

- Il progetto, finanziato con fondi del ministero della Difesa italiano, rientra nel piano di sviluppo del settore sanitario portato avanti dai "caschi blu" del contingente nazionale in stretto coordinamento con le autorità locali, facendo ricorso a manodopera del posto, con positive ricadute economiche sul territorio. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti il sindaco di Qallawiyah, Mansur Ilayan, e il generale Andrea Di Stasio, comandante del settore Ovest di Unifil, al quale sono andati i ringraziamenti a nome dell'intera comunità per la vicinanza e la consueta attenzione dei "caschi blu" italiani al soddisfacimento delle esigenze di carattere sanitario dell'Unione delle municipalità di Al-Qalaa. L'assistenza alla popolazione libanese, insieme al monitoraggio della cessazione delle ostilità e al supporto alle forze armate libanesi, è uno dei principali compiti assegnati al contingente italiano di Unifil nel rispetto della risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza dell'Onu. (Com)