Etiopia: Ghebreyesus (Oms) nega accuse di sostegno a parti in conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale per la Sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha negato di aver preso le parti di uno degli attori nel conflitto in Etiopia. Lo riferisce Ghebreyesus sul profilo ufficiale Twitter. “Ci sono state notizie secondo cui avrei preso le parti di qualcuno in questa situazione. Non è vero e voglio dire che sto da una sola parte, che è quella della pace”, ha scritto. Il mondo intero ha bisogno della pace, ha aggiunto. Il numero uno dell’Oms si è detto “profondamente rattristato” per il numero di incidenti e degli sfollati. In precedenza, il capo di Stato maggiore dell'esercito etiope, Berhanu Jula, ha accusato Ghebreyesus di fare pressioni diplomatiche nei confronti dei Paesi per sostenere il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) e aiutarlo a reperire armi per contrastare l’offensiva militare delle forze armate etiopi nel Tigrè. “(Tedros) sta facendo pressione sui Paesi vicini affinché condannino l’offensiva. Sta lavorando per procurare loro armi”, ha detto Jula in conferenza stampa. (segue) (Res)