Etiopia: Ghebreyesus (Oms) nega accuse di sostegno a parti in conflitto (2)

- Già nei giorni scorsi fonti diplomatiche citate dall’agenzia di stampa turca “Anadolu” avevano riferito che Tedros – che in passato è stato membro esecutivo del Tplf, oltre che ministro della Salute (2005-12) e degli Esteri (2012-16) per governi a guida tigrina – sarebbe "pienamente impegnato a sollecitare il sostegno diplomatico e militare" in favore del Tplf in molte parti del mondo. Secondo le stesse fonti, Tedros avrebbe chiesto in particolare alle agenzie delle Nazioni Unite di esercitare pressioni sul governo etiope affinché "interrompesse incondizionatamente la sua azione militare contro il Tplf" e avrebbe anche sollecitato il sostegno militare egiziano a favore del Tplf. Secondo il funzionario, "chiedere un sostegno dell'Egitto, che da anni vuole destabilizzare l'Etiopia e porre fine al (progetto) della Grande diga etiope della rinascita (Gerd), equivale ad un tradimento". Tedros, sostiene la stessa fonte, avrebbe inoltre "ripetutamente contattato" alti funzionari di regioni confinanti, in Africa orientale, affinché fornissero sostegno diplomatico e militare ai tigrini. "Quei Paesi, di cui non possiamo fare il nome, hanno però rifiutato le richieste di Tedros, dicendo che il conflitto era un affare interno etiope e che sono con noi", ha detto il funzionario, accusando Tedros di aver operato come "diplomatico a tempo pieno del Tplf", violando i suoi doveri di direttore dell'Oms. A questo proposito, ha concluso, "stiamo preparando una nota di protesta all'Oms e ad altri organi competenti". (Res)