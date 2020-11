Lazio: Corrado (M5s), auspico riforma su incarichi dirigenziali esterni di Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Con la sentenza n. 4600/2020, lo scorso luglio il Consiglio di Stato ha accertato e dichiarato l’illegittimità del conferimento degli incarichi dirigenziali esterni assegnati dalla Regione Lazio a partire dal 2013 sulla scorta di quanto già il Tar, con le sentenze n. 3658/2015 e n. 3670/2015, aveva accertato, ovvero: il superamento dei limiti previsti dalla normativa nazionale per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’amministrazione, la mancata programmazione triennale ed annuale del fabbisogno delle risorse umane nonché il mancato rispetto delle procedure volte alla ricognizione delle professionalità interne che non doveva essere svolta solo con riferimento ai dirigenti ma anche ai funzionari direttivi di categoria D". Lo dichiara in una nota Valentina Corrado, consigliere del M5s della Regione Lazio. "Rilevando una serie di violazioni di leggi e regolamenti regionali, il Consiglio di Stato ha ribadito anche l'illegittimità dell'istruttoria della selezione interna volta ad individuare le professionalità idonee a ricoprire gli incarichi dirigenziali in ragione del fatto che è stata svolta dal Segretario Generale e non dal Responsabile del Ruolo, come invece previsto dal Regolamento Regionale". (segue) (Com)