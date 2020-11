Lazio: Corrado (M5s), auspico riforma su incarichi dirigenziali esterni di Regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla luce di quanto evidenziato, "ho chiesto di audire in Commissione il Segretario generale della giunta Tardiola e il Direttore del personale Bacci - continua Corrado- affinché rendessero note quali azioni e quali atti hanno adottato a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato poiché, nonostante la pronuncia del Collegio, la Regione Lazio ha continuato a reiterare l'iter di nomina di soggetti esterni all'amministrazione. Dagli interventi dei presenti è emerso che la Regione ha fatto ricorso nuovamente al giudice amministrativo per avere chiarimenti interpretativi su alcuni punti della sentenza. Un'ostinazione incomprensibile e infondata dato che la tesi sostenuta dall'amministrazione è stata ripetutamente confutata dalla Corte dei Conti nelle relazioni allegate ai giudizi di parifica dei rendiconti regionali che si sono succedute dal 2013. Invece di dare attuazione alla sentenza, l'amministrazione regionale non fa che alimentare la mole dei contenziosi - sono sette solo quelli che si contano su questa vicenda - la cui spesa ammonta già a 3 miliardi di Euro". (segue) (Com)