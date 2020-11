Covid: Boccia, coordinamento politico con Regioni per nuovo dpcm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista del nuovo dpcm che dovrà essere varato entro il 3 dicembre, data di scadenza di quello in vigore, ci sarà un "coordinamento politico" tra il governo e le Regioni. E' quanto ha assicurato, secondo quanto si apprende, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia nel corso della riunione con le Regioni. Ci sarà "la massima collaborazione tra Regioni e governo", ha aggiunto il ministro, il quale ha ricordato che lunedì prossimo la riunione della Conferenza Stato-Regioni si terrà in Calabria. (Rin)