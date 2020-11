Sanità: Torre civica di Pomezia diventa viola per la Giornata mondiale tumore pancreas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Pomezia celebra la Giornata mondiale sul tumore al pancreas aderendo alla campagna "Facciamo luce sul tumore al pancreas" promossa dall'associazione Nastro Viola. "Questa sera - si legge in una nota del comune di Pomezia- la Torre Civica di piazza Indipendenza si accende di viola per attirare l'attenzione su uno dei tumori più aggressivi con uno tra i più alti tassi di mortalità". Lo scopo della giornata è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sui sintomi e i fattori di rischio della malattia, aumentando quindi la consapevolezza sulla gravità di una patologia che in Italia ogni anno colpisce oltre 14mila persone con una mortalità a cinque anni dalla diagnosi stimata attorno al 90 per cento. "Il tumore al pancreas spesso nelle prime fasi si manifesta senza sintomi evidenti – rileva nella nota l'assessore Miriam Delvecchio –, il che si traduce in un ritardo nella formulazione della diagnosi. È necessario informare e sensibilizzare i cittadini sull'importanza della prevenzione per affrontare con la giusta tempestività la malattia, soprattutto in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo in cui interventi e cure sono ancora più urgenti e i malati sono soggetti a rischio". "Lo slogan scelto per la campagna 2020 promossa dalla World pancreatic cancer coalition – spiega nella nota il sindaco Adriano Zuccalà – è 'Its about time', ossia è arrivato il momento, e quando si lotta contro una neoplasia il fattore tempo è fondamentale. Questa sera illumineremo la Torre Civica di piazza Indipendenza, uno dei luoghi simbolo della nostra Città, così come faranno molti Comuni italiani. L'iniziativa si ispira alla campagna di sensibilizzazione internazionale che nel corso degli anni ha portato la luce viola sulla Cascate del Niagara, sull'Opera House di Sidney, a Trafalgar Square a Londra e la Skyline di Chicago".(Com)