Arabia Saudita: regno potrebbe rivedere aumento Iva dopo fine pandemia

- L’Arabia Saudita potrebbe rivedere l’aumento dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) una volta terminata la pandemia di Covid-19. Lo ha dichiarato il ministro dell’Informazione saudita, Majid bin Abdullah al Qasabi, in una conferenza stampa. L'Arabia Saudita ha triplicato l'imposta sul valore aggiunto dal 5 al 15 per cento a luglio per compensare l'impatto delle minori entrate petrolifere sulle finanze statali. L'aumento, così come la sospensione di un'indennità per il costo della vita, ha frenato la crescita del Paese. "Questa decisione è come qualsiasi altra decisione, può essere rivista a Dio piacendo quando questa crisi sarà finita", ha dichiarato Al Qasabi. La decisione di triplicare l'Iva all'inizio di quest'anno è stata "dolorosa", ha dichiarato il ministro saudita. Il Fondo monetario internazionale (Fmi), che prevede che l'economia saudita potrebbe ridursi del 5,4 per cento quest'anno, ha dichiarato a luglio di non aver raccomandato la decisione di triplicare l'Iva e messo in guardia contro l'aumento delle tasse sui consumi in Medio Oriente nel pieno della recessione derivante dal coronavirus. L’Fmi aveva tuttavia raccomandato lo scorso anno all'Arabia Saudita di raddoppiare l'Iva dal 5 al 10 per cento, consiglio che il regno all'epoca non aveva seguito. Il più grande esportatore di petrolio al mondo ha registrato un deficit di bilancio di quasi 11 miliardi di dollari nel terzo trimestre di quest'anno, in calo di quasi il 50 per cento rispetto al deficit nel trimestre precedente, grazie all’aumento delle entrate non petrolifere che hanno in parte compensato il continuo calo delle rimesse petrolifere. L'inflazione nel regno è aumentata del 6,1 per cento a luglio, rispetto a un tasso di inflazione dello 0,5 per cento a giugno, e da allora è rimasta intorno al 6 per cento.(Res)