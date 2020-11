Covid: Arcuri, contiamo superare 11 mila posti letto in terapia intensiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento in Italia sono disponibili “10.025 posti letto, fra attivati ed attivabili, per la terapia intensiva. Questi sono numeri validati del ministero della Salute. A dirlo è stato il commissario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza settimanale sull’andamento dell’epidemia nel nostro Paese. “Abbiamo in programma un ulteriore distribuzione per arrivare a superare gli 11 mila posti letto”, ha aggiunto. (Rin)