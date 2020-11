Covid: Senna (Lega), Regione Lombardia sostiene categorie abbandonate dal governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È evidente che ci sono categorie che, al posto di tutelare gli interessi dei loro iscritti, preferiscono concentrarsi sugli interessi di qualche segreteria di partito per un proprio tornaconto personale. Una cosa che potremmo definire triste, se non fosse invece vero e proprio schiaffo nei confronti di chi si trova in difficoltà e di chi, come Regione Lombardia, si sta impegnando per sostenerli economicamente”. Così Gianmarco Senna, presidente della IV Commissione Attività Produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione di Regione Lombardia, interviene sul provvedimento regionale di indennizzo ai lavoratori e imprenditori esclusi dai fondi del governo nazionale. “Come Regione abbiamo stanziato, come ultimo passo, ben 167 milioni di euro per varie misure di indennizzo verso i lavoratori rimasti esclusi dalle politiche del governo – sottolinea Senna – e si tratta solo dell’ultima iniziativa della giunta, che va a sommarsi agli altri numerosi provvedimenti realizzati da Regione, come il maxi investimento da 3,5 miliardi dei mesi scorsi, che mai si era visto nella storia delle Regioni italiane, o i 150 milioni su sgravi per assunzioni e formazione”. “Attaccare senza motivo chi si sta impegnando per difendere le realtà economiche e produttive del nostro territorio non ha alcun senso – conclude Senna – se non quello di strumentalizzare questa crisi per un tornaconto politico: quello che purtroppo qualche associazione di categoria sta facendo. Così come non hanno fondamento le accuse di chi sostiene che per accedere al bando si procederà tramite click day: chi lo dice non ha capito nulla, o è in malafede”. (Com)