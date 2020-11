Commercio: assessore Roma, da Municipio I arrivato impegno su delocalizzazione bancarelle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di oggi l'assessore al Commercio di Roma, Carlo Cafarotti - dopo che la sindaca Virginia Raggi aveva chiesto di commissariare il I Municipio della Capitale affinché si procedesse alla delocalizzazione delle bancarelle in via Cola di Rienzo, viale Giulio Cesare e via Ottaviano - ha ricevuto "una lettera protocollata in cui lo stesso Municipio si impegna a concludere il processo di delocalizzazione, che è diventato finalmente fattibile". Lo rende noto con un post su Facebook lo stesso assessore Cafarotti. "La volontà politica è chiara - precisa l'assessore al Commercio della Capitale -, da tempo, fa bene la sindaca a ricordarlo e non posso che confermare l'impegno dell'amministrazione in questo senso fino alla fine del mandato. La presidente Alfonsi ricorda diligentemente il suo operato negli ultimi 8 anni, periodo in cui, e ciò è oggettivo, le bancarelle sono rimaste là dov'erano. Di sicuro avrà trovato difficoltà, che a questo punto sono irrilevanti e comunque superabili. Proprio in virtù della nuova normativa, ho chiesto già in data 15 settembre che il direttore generale sollevasse l'inerzia del Municipio I, proprio al fine di aiutare il municipio in questa difficile operazione. Il dipartimento Sviluppo economico e Attività produttive sta interagendo con gli uffici del Municipio I per procedere allo spostamento dei posteggi, proprio come ho indicato e segnalato al direttore generale. Il decoro della città e la tutela degli operatori coinvolti, e della comunità tutta - conclude Cafarotti -, non possono essere un terreno di scontro. L'importante è portare a termine il risultato". (Rer)