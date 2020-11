Roma: Raggi, nuovo cantiere per pista ciclabile su Lungotevere Arnaldo da Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi lavori su Lungotevere Arnaldo da Brescia per aumentare le piste ciclabili a Roma. Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, pubblicando le immagini "di un altro cantiere che abbiamo aperto per aumentare la mappa di ciclabili a Roma. Solo pochi anni fa destinare risorse per questo tipo di interventi era impensabile - scrive Raggi -. Le ciclabili a malapena venivano progettate, pianificate, né venivano destinati investimenti per portare avanti queste opere. Da quattro anni abbiamo cambiato le regole. Le stiamo realizzando anche perché sono in tantissimi a chiedercelo e perché chi sceglie la bici per gli spostamenti quotidiani o, anche solo per svago, deve avere tutti gli strumenti necessari a muoversi in sicurezza. I nuovi cantieri sono iniziati su Lungotevere Arnaldo da Brescia all’incrocio con via Luisa di Savoia a due passi da piazza del Popolo: la nuova pista proseguirà fino ad arrivare all’altezza di piazza Cardinal Consalvi, nel quartiere Flaminio. Un percorso - spiega la sindaca - di 3,3 chilometri a senso unico di marcia che contiamo di completare in poche settimane e che andrà a ricongiungersi con la pista esistente sulla dorsale Tevere. Un’altra opera che va ad aggiungersi al piano straordinario da 150 chilometri ideato per Roma durante l’emergenza coronavirus", conclude Raggi. (Rer)