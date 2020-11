© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per decidere quali persone vaccinare prima “abbiamo fornito come criteri per una definizione dei criteri l’esposizione al contagio ed il livello di fragilità”. Lo ha affermato il commissario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza settimanale sull’andamento dell’epidemia nel nostro Paese. (Rin)