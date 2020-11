Covid: Fontana, riduzione ricoverati risultato di ordinanza regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il miglioramento della situazione sanitaria in Lombardia, con la riduzione oggi del numero dei ricoverati, secondo il presidente Attilio Fontana è frutto delle misure adottate dalla Regione il 22 ottobre. "Il graduale ma costante miglioramento oggi ha trovato conferma in un dato che io ritengo estremamente importante e cioè il fatto che dopo giorni e giorni si è assistito per la prima volta a una riduzione del numero delle persone ricoverate in ospedale. Credo che sia una cosa molto importante, che dimostra come le misure che avevamo assunto il 22 ottobre abbiano creato sicuramente dei risultati positivi", ha detto Fontana in conferenza stampa, aggiungendo che "dalla fine di questa settimana assisteremo anche all'esito che l'ulteriore restringimento disposto dal governo potrà determinare". (Rem)