Covid: Arcuri, Pfizer consegnerà vaccini in luoghi destinazione

- Il commissario all’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, nel corso della conferenza settimanale sull’andamento dell’epidemia nel nostro Paese, ha chiarito che “la Pfizer ci porterà i vaccini direttamente nei luoghi di destinazione”. Arrivati in questi luoghi “verrà definita la modalità ottimale per distribuirlo”. Per quel che riguarda gli altri vaccini “aspettiamo con ansia che le aziende possano concludere la l’iter della fase organizzativa per essere compresi nel piano di distribuzione che stiamo ultimando”. (Rin)