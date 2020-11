Covid: Bonafede, 782 detenuti positivi su popolazione di circa 54mila

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'impatto della seconda di Covid sulle carceri stando ai dati di ieri sera consta di "782 detenuti positivi su una popolazione di circa 54mila". Lo ha detto il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ai microfoni di "Zapping" su Rai Radio1. Dei positivi "738 sono asintomatici e 44 sintomatici e, di questi, 21 sono ricoverati", ha aggiunto. "Su 190 istituti soltanto in circa 12 ci sono più di dieci casi", ha precisato Bonafede. Il Dap "sta gestendo un problema molto delicato e grave" con un "impegno massimo", ha puntualizzato il guardasigilli per poi aggiungere che sono "145 le tensostrutture" messe a disposizione "per i tamponi sui nuovi giunti". (Rin)