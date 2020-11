Centrodestra: Berlusconi, FI soggetto fondante, ho sempre lavorato per unità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Leggo con stupore una serie di notizie e commenti giornalistici riferiti al ruolo di Forza Italia e a presunte divergenze con alcune forze politiche alleate. Ritengo quindi necessario ribadire, se mai ce ne fosse bisogno, alcuni dati di fatto che dovrebbero essere per tutti evidenti". Lo afferma in una nota il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi. "Forza Italia non è soltanto parte integrante del centrodestra, è il soggetto fondante del centrodestra, che esiste in Italia come possibile maggioranza di governo solo dopo e per effetto della mia discesa in campo nel 1994 - aggiunge -. Da allora Forza Italia non è mai venuta meno al suo ruolo e io personalmente ho sempre lavorato, accettando anche grandi sacrifici, per l’unità della coalizione”.(Rin)