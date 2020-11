© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, venerdì 20 novembre, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 1733m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: correnti più fredde da Nord scavano un minimo di bassa pressione sul Tirreno che però non interesserà direttamente il Nord Ovest. Nella notte possibilità per qualche pioggia sulla Liguria centro-orientale, in esaurimento dal mattino. Seguirà una giornata soleggiata e limpida, con ultimi annuvolamenti sullo Spezzino. Ventoso da settentrione: tesa Tramontana in Liguria e Foehn in Piemonte con calo termico in quota. Mar Ligure mosso. (Rpi)