Centrodestra: Berlusconi, senza FI destra isolata in Italia e in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvio Berlusconi ribadisce il ruolo centrale di Forza Italia nella coalizione di centrodestra. “I nostri alleati – spiega in una nota - sanno benissimo che senza Forza Italia, e senza le altre forze politiche di centro che rappresentano culture e tradizioni fondamentali nella nostra democrazia come quella democristiana, quella liberale e quella socialista, non avremmo un centrodestra, ma una destra isolata in Italia e in Europa, non in grado né di vincere le elezioni, né di governare il paese, esattamente come avviene in Francia per il Front National”.(Rin)