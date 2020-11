Arabia Saudita: Al Falih, presidenza G20 sottolinea ruolo leadership globale Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'organizzazione del vertice dei leader del G20 da parte dell'Arabia Saudita è un chiaro segnale dell'importanza del Regno e del suo ruolo di leadership globale. Lo ha dichiarato oggi il ministro degli Investimenti saudita, Khalid al Falih. Parlando all’agenzia di stampa saudita “Spa”, il ministro ha sottolineato che gli sforzi del Regno per rafforzare la cooperazione nelle politiche commerciali e di investimento includono il sostegno al sistema commerciale multilaterale e la promozione della diversificazione economica e dei flussi di investimento transfrontalieri. Al Falih ha sottolineato che il gruppo di lavoro sul commercio e gli investimenti del G20 ha affrontato questioni urgenti del commercio globale, compreso il lancio dell'iniziativa di Riad sul futuro dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc). Il ministro ha aggiunto che il gruppo di lavoro ha posto fine a molte misure che limitano il commercio globale e ha adottato misure per sostenere il commercio e gli investimenti internazionali in risposta alla pandemia di Covid-19. Il ministro saudita ha dichiarato: "I Paesi del gruppo hanno stanziato 11.000 miliardi di dollari per proteggere e sostenere l'economia globale dagli effetti della pandemia di coronavirus". Al Falih ha anche fatto riferimento alla storica iniziativa di sospendere i pagamenti del debito di 73 paesi nel mondo per un valore di 14 miliardi di dollari. Al Falih si è congratulato infine con re Salman e il principe ereditario Mohammed bin Salman per il successo del Regno nell'ospitare e presiedere molti incontri ed eventi durante quest'anno, sottolineando che il vertice del G20 riflette la statura e il peso dell’Arabia Saudita a livello regionale e globale.(Res)