Libano: generale Del Col (Unifil) incontra presidente Aoun

- Il presidente del Libano, Michel Aoun, ha ricevuto oggi presso il palazzo presidenziale, il comandante delle forze e capo missione di Unifil (missione di interposizione delle Nazioni Unite nel Libano meridionale), generale Stefano Del Col. Durante l’incontro sono stati trattati argomenti legati alle attività svolte dai caschi blu lungo la blue line per il mantenimento della stabilità nell’area di operazione Unifil in coordinamento con le forze armate libanesi. Il capo missione, generale Del Col, ha anche enfatizzato l’importanza di tutti gli aspetti legati all’implementazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’Onu 1701 del 2006 e le prescrizioni contenute nelle successive, fino all’ultima risoluzione, la 2539 del 2020, che ha rinnovato il mandato fino ad agosto del 2021. La blue line è centro di gravità del mandato di Unifil, ed è fondamentale mantenerne la stabilità per evitare potenziali escalation che potrebbero compromettere la cessazione delle ostilità. (Res)