Trasporti: Usb, sciopero di quattro ore mercoledì 25 novembre

- L'Unione sindacale di base (Usb) per il 25 novembre ha proclamato uno sciopero nazionale di quattro ore che riguarderà principalmente i lavoratori del trasporto pubblico locale. "L'emergenza sanitaria non solo ha evidenziato quanto sia fondamentale il ruolo dei servizi pubblici essenziali, ma ha anche portato alla luce tutte le fragilità di un sistema deturpato dalle privatizzazioni che hanno permesso di assoggettare le funzioni del settore pubblico al conseguimento del profitto di pochi, che si parli di scuola, di sanità o di trasporti - si legge in una nota di Usb -. Per questo non si può più aspettare. Non ci si può più permettere di navigare a vista attendendo gli eventi. È necessario un vero dibattito, scevro dai soliti giochi di potere e dai ricatti delle associazioni datoriali e dei sindacati gialli al seguito, con un unico obiettivo: ridiscutere e ristrutturare l'intero sistema del trasporto pubblico e quello dei servizi essenziali tutti. Trasporti, sanità, scuola e nidi si uniscono in una giornata di mobilitazione comune per ricostruire il futuro, nell'interesse dei lavoratori e dei cittadini". (Com)